Acțiune desfășurată de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român

La data de 14 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Petrești, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în localitatea Tiream, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere.

Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 18 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.000 de lei, fiind reținute 6 certificate de înmatriculare pentru noxe emise peste limita admisă și anvelope uzate peste limita legală admisă montate pe autoturism.