ACŢIUNE. Peste 400 de șoferi sancționați în județul Satu Mare în cadrul acțiunii ROADPOL – SPEED

Aproape 70 de permise reținute, dintre care 4 pentru depășiri de peste 70 km/h față de limita legală

În perioada 4 – 10 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Satu Mare au derulat o amplă acțiune de prevenire a accidentelor rutiere, în cadrul campaniei europene ROADPOL – SPEED. Acțiunea a vizat în mod special combaterea excesului de viteză, una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave.

Sute de sancțiuni în doar o săptămână

Pe parcursul celor 7 zile, polițiștii rutieri au monitorizat intens traficul pe cele mai importante artere rutiere din județ. Rezultatul: peste 400 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Dintre acestea, 68 de șoferi au rămas fără permis de conducere. În 4 cazuri, conducătorii auto au fost surprinși rulând cu peste 70 km/h peste limita admisă, iar alți 64 au depășit viteza legală cu peste 50 km/h.

Campanie europeană, mesaj local: „Viața are prioritate”

ROADPOL – SPEED este o inițiativă a organizației polițiilor rutiere europene (ROADPOL), derulată simultan în mai multe state, cu scopul de a responsabiliza conducătorii auto și de a reduce numărul victimelor rutiere.

„Viteza ucide” nu este doar un slogan, ci o realitate crudă. De aceea, polițiștii din județul Satu Mare transmit un apel clar:

„Adoptați un comportament preventiv la volan. Viteza poate face diferența dintre viață și moarte.”

Viteza – factor constant în accidentele grave

Conform statisticilor, viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum rămâne una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere mortale în România.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește șoferilor că respectarea limitelor de viteză nu este o opțiune, ci o obligație legală și morală, în beneficiul propriei vieți și al celor din jur.