Activități preventive ale polițiștilor sătmăreni, în cadrul Campaniei „Safe Summer”

La data 8 august a.c., polițiștii rutieri și de prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, au desfășurat o acțiune preventiv-educativă în cadrul campaniei naționale „SAFE SUMMER”, derulată în parteneriat cu stația de carburanți OMV PETROM. Activitatea s-a desfășurat în stația de carburant OMV situată pe strada Botizului din municipiul Satu Mare.

Campania se înscrie într-o serie de proiecte și acțiuni preventive derulate de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, având ca obiective:

creșterea siguranței cetățenilor care se deplasează în concediu, în perioada estivală;

protejarea minorilor pe drumul către școală și înapoi acasă;

prevenirea victimizării persoanelor vulnerabile din comunitățile rurale;

reducerea riscului de furt de combustibil din zonele de exploatare petrolieră.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au oferit material informative și au purtat discuții interactive cu șoferii și pasagerii, oferindu-le recomandări privind evitarea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, respectarea limitelor legale de viteză, folosirea centurii de siguranță și protejarea bunurilor materiale transportate.

Reprezentanții OMV PETROM au sprijinit evenimentul prin facilitarea locației și implicarea directă în distribuirea materialelor promoționale.

Siguranța rutieră nu este doar o obligație legală, ci și o dovadă de respect față de viața noastră și a celor din jur.