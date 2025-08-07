ADMINISTRAŢIE. Decizii-cheie pentru comuna Moftin, luate în ședința Consiliului Local

Toate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi au fost inițiate de primarul Gheorghe David

În cadrul ședinței ordinare care a avut loc joi, 7 august, Consiliul Local al Comunei Moftin a aprobat o serie de proiecte de hotărâre cu impact direct asupra dezvoltării administrației locale și a serviciilor oferite cetățenilor. Ședința s-a desfășurat la sediul primăriei, în conformitate cu prevederile legale, iar toate cele opt puncte înscrise pe ordinea de zi au fost inițiate de primarul comunei, Gheorghe David.

Aderare strategică pentru atragerea de fonduri europene

Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate a vizat aderarea Comunei Moftin la Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare. Prin acest demers, s-a urmărit integrarea comunei într-un teritoriu eligibil pentru accesarea fondurilor europene destinate dezvoltării pescuitului și infrastructurii conexe. Inițiativa a fost privită ca o oportunitate de diversificare economică și susținere a micilor întreprinzători locali.

Modernizarea serviciilor publice locale

Un alt punct important de pe ordinea de zi a vizat aprobarea noii organigrame și a statului de funcții pentru Serviciul Public Local. Consilierii au aprobat structura organizatorică propusă de primar, urmărindu-se eficientizarea activității instituției și adaptarea acesteia la nevoile reale ale comunității.

Tot în cadrul aceleiași ședințe, s-a aprobat stabilirea salariului de bază pentru personalul angajat în Serviciul Public, ca parte a reglementării salariale și alinierea la standardele în vigoare.

Măsuri administrative și de conformare legală

Consiliul Local a desemnat, totodată, consilierii care vor face parte din comisia de evaluare a secretarului general al UAT Moftin, urmând ca această comisie să analizeze performanțele profesionale ale acestuia, conform legislației în vigoare.

Un alt proiect de hotărâre, adoptat cu unanimitate, a fost achiziționarea de servicii juridice și consultanță specializată în vederea contestării unui proces-verbal emis de autoritățile de mediu, privind depășirea concentrațiilor de poluanți în apele uzate evacuate. Scopul este apărarea intereselor comunei și evitarea eventualelor sancțiuni nejustificate.

Reguli clare pentru furnizorii de comunicații electronice

n vederea reglementării accesului operatorilor pe domeniul public și privat al comunei, Consiliul a aprobat un regulament privind accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice. Documentul stabilește condițiile clare pentru desfășurarea lucrărilor de infrastructură în localitate, asigurând protejarea proprietății publice și a cetățenilor.

În același context, a fost aprobat și contractul de acces propus de compania SC BANAT NETWORK INTEGRATED COMMUNICATIONA SRL, care urmează să instaleze și să întrețină rețele de comunicații electronice pe teritoriul comunei.

Deschidere către comunitate

Ultimul punct de pe ordinea de zi, dedicat diverselor aspecte locale, a permis abordarea unor teme punctuale, cu relevanță imediată pentru comunitate. De asemenea, cetățenii au fost încurajați să consulte proiectele de hotărâre disponibile la sediul primăriei și să depună sugestii sau amendamente pentru ședințele viitoare.

Toate aceste proiecte de hotărâre, inițiate de primarul Gheorghe David, reflectă angajamentul administrației locale de a consolida capacitatea instituțională, de a atrage fonduri externe și de a asigura un cadru legal clar pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice din comuna Moftin.