Ai decis să devii farmacist? În contextul pieței actuale, ai luat decizia potrivită!

Facultatea de Farmacie a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad se afirmă ca una dintre cele mai dinamice instituții de profil din țară. Cu două specializări de top – Farmacie și Nutriție și Dietetică – facultatea pregătește specialiști de care societatea are tot mai multă nevoie.

„Farmacia și nutriția sunt domenii în plină dezvoltare, iar cererea de profesioniști bine pregătiți este în continuă creștere”, declară conf. univ. dr. Simona Ardelean, decanul facultății.

Formare modernă, în pas cu cerințele actuale

Studenții beneficiază de o pregătire practică riguroasă, desfășurată în laboratoare complet echipate, alături de o echipă didactică tânără și implicată. Învățarea este interactivă, centrată pe student, cu accent pe dobândirea competențelor reale necesare în piața muncii.

Pe lângă cursurile clasice, tinerii au acces la workshop-uri, vizite de specialitate, activități creative și voluntariat, dar și la burse, programe Erasmus+ și proiecte științifice.

Colaborări strategice și oportunități de carieră

UVVG are parteneriate cu lanțuri farmaceutice importante unde studenții își pot forma abilități practice și de comunicare directă cu pacientul. La finalul studiilor, opțiunile de carieră sunt variate:

Absolvenții de Farmacie pot lucra în farmacii, spitale, laboratoare, industrie farmaceutică și cosmetică, distribuție sau cercetare.

Cei de la Nutriție și Dietetică pot activa în clinici, școli, centre de recuperare, restaurante sau își pot deschide propriul cabinet.

Pregătire continuă, inclusiv doctorat

UVVG oferă și programe masterale, rezidențiat și, recent, a acreditat propria Școală Doctorală, un pas important în consolidarea educației și cercetării la nivel înalt.

Un apel către viitorii studenți

„Dacă îți dorești o profesie stabilă, profund umană, în slujba sănătății, te așteptăm la Facultatea de Farmacie. Oferim toate resursele pentru a deveni un profesionist de care lumea are nevoie”, transmite decanul Simona Ardelean.

Sesiunea de înscrieri la Facultatea de Farmacie a UVVG se deschide în 1 septembrie 2025 pe platforma www.admitere.uvvg.ro.