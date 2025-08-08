Alexa Stier, un ambasador al Sătmarului în lumea largă

Alexa Stier nu este doar o mândrie a Sătmarului ci și o mândrețe a acestor plaiuri. Despre ascensiunea ei în muzica clasică și realizările ei pe plan profesional s-a mai scris recent în coloanele acestui ziar și n-am să le repet. În schimb am să vă povestesc ce am trăit miercuri după amiază, mai spre seară așa, la Conacul Kováts din Nisipeni. După cum probabil știți sunt două clădiri Kováts în Nisipeni. Una, cea întreținută de familia Gönicz (demni urmași ai lui Lajos Kováts), ce poartă amprenta puternică a conacelor de la mijlocul secolelui al XIX-lea și una ce se află în plin proces de restaurare și care aparține statului român. Acesteia din urmă i s-ar putea spune mai degrabă castel decât conac.
Momentul artistic este de fapt motivul vizitei mele la Nisipeni. Alexa, împreună cu trupa înființată și coordonată de ea „Asociația ContemporArt” pe meleaguri scoțiene, apoi strămutată în SUA, mai precis la New Haven în statul Conecticut la Yale University, au oferit un moment de basm într-un decor fascinant. Componența eterogenă a grupului (scoțieni, americani, români, unguri, italieni, greci) are totuși câteva elemente comune: valoare, tinerețe și exuberanță.
La început, într-un decor de interior, am fost pictat de „Aquarelles”-le lui Philippe Gaubert pentru flaut violoncel și pian. Mai apoi mi-au „zburat pe deasupra capului niște gâște către zări” în concepția Electrei Perivolaris transpusă prin efecte electroacustice îngânate la violă. Prima parte a basmului s-a încheiat mai înghesuit, cu patru mâini la un pian aflat în armonie cu alt tip de efecte electroacustice: „Symbiosis” a lui Luc Cianfarani. De menționat că Electra și Luc fac parte din „Asociația ContemporanArt”.
Și-au dat concursul: Alexa Stier și Derek Hartman la pian, Aron Papp Fejer la violă, Anita Balázs la violoncel, Zsuzsa Domahidi la flaut și muntele de aur Alexander Goldberg la vioară. Opriți războiul!