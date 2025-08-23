Amicale: Victorii pentru Unirea Tășnad și SC Olimpia MCMXXI, înfrângere clară la Oradea pentru Victoria Carei. Meci amânat din cauza vremii, la Odoreu

Echipele sătmărene din Liga a 3-a și-au încheiat meciurile de pregătire înaintea debutului în noua ediție de campionat. Unirea Tășnad și SC Olimpia MCMXXI au bifat victorii de moral, tășnădenii s-au impus pe terenul Academiei Partium Satu Mare în fața celor de la FC Baia Mare ( Liga a 4-a Maramureș) iar SC Olimpia MCMXXI a câștigat la Crișul Sântandrei.

De asemenea la nivelul echipelor din Liga a 4-a Elite, Victoria Carei a pierdut la scor de tenis amicalul jucat pe terenul Academiei Transilvania Oradea. Iar meciul dintre Someșul Odoreu și Turul Micula ce ar fi trebuit să se joace sâmbătă dimineață a fost amânat din cauza ploilor căzute vineri și a terenului devenit impracticabil.

Unirea Tășnad, demonstrație de forță cu FC Baia Mare

Pe teren propriu, Unirea Tășnad a obținut un succes categoric, scor 4-1, în fața celor de la FC Baia Mare, echipă cu obiectiv declarat de promovare în Liga 3.

Elevii lui Mihai Sabău Svegler au tranșat disputa încă din prima repriză, când au intrat la cabine cu avantaj de 3-0. După pauză, jocul s-a echilibrat, însă gazdele au mai punctat o dată, iar maramureșenii au înscris golul de onoare.

Pentru tășnădeni urmează un debut dificil în campionat, sâmbătă, 30 august, în deplasare la Lotus Băile Felix, una dintre pretendentele la play off în seria a 8-a. Conducerea clubului a anunțat că la începutul săptămânii viitoare va prezenta oficial noutățile din lot, iar până la încheierea perioadei de transferuri, pe 5 septembrie, mai sunt posibile schimbări.

Olimpia MCMXXI, victorie la Sântandrei

Și SC Olimpia MCMXXI a încheiat pregătirile cu un succes, scor 2-1, pe terenul celor de la Crișul Sântandrei.

Golurile formației sătmărene au fost reușite de Ruben și Jaylen, ultimul intrat de pe bancă. Antrenorul Giuseppe Funicello a rulat întreg lotul, mizând pe un prim „11” solid, dar și pe rezerve care au adus un plus de prospețime în repriza secundă.

SC OLIMPIA MCMXXI: Bukova, Ginta, Estan, Jadon, Christopher, Trowbridge, Bodea, Mihoc, Aiden, Tyreese, Dolapo. Rezerve: Jaylen, Contra, Chira, Hajdo, Jaden, Rafael, Țintaș, Jirah, Cesar

SC Olimpia MCMXXI va debuta în noul sezon al ligii a 3-a, acasă pe stadionul Someșul în compania nou promovatei, Bihorul Beiuș.

Victoria Carei, învinsă clar de Academia Transilvania

În schimb, Victoria Carei a avut parte de un test dificil la Oradea, unde a fost învinsă categoric de Academia Transilvania, scor 6-1.

Singura reușită a sătmărenilor i-a aparținut lui Cosmin Berindea, care a egalat temporar în prima repriză, însă pe final bihorenii s-au desprins fără emoții.

Pentru Victoria Carei au evoluat: Petcu Denis – Kern Raul, Mărneanu Cătălin, Murvai Martin, Koter Raul, Tempfli Márkó, Tempfli Patrik, Nyilvan Rareș, Horváth Dávid, Gergely Erik, iar pe parcurs au intrat Keizer Richárd și Bococi Denis.

Partida dintre Someșul Odoreu și Turul Micula, programată inițial pentru sâmbătă la ora 11, a fost amânată din cauza terenului devenit impracticabil după ploile abundente căzute vineri în tot județul. Meciul amical s-ar putea juca totuși marți după amiază.