ASF își exprimă îngrijorarea față de eventualele măsuri ce ar putea să deprecieze actul de supraveghere a piețelor financiare non-bancare

București, 22 august 2025 – Având în vedere măsurilepropuse în Proiectul de lege pentru modificarea si completareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privindguvernanța corporativă a întreprinderilor publice și unelemăsuri pentru eficientizarea activității unor autoritățiadministrativ autonome, considerăm necesară clarificarea unoraspecte esențiale referitoare la rolul și funcționarea ASF.

​Măsurile de restructurare a ASF sunt impuse în contextulefortului Guvernului României de reducere a deficitului bugetar, fără însă ca acestea să aibă ca rezultat îmbunătățireaindicatorilor macro-economici, întrucât ASF nu utilizeazăresurse financiare de la bugetul de stat. Mai mult, ASF este un contributor net la buget, virând contribuții în valoare de 53,5 milioane de lei, în 2024, și estimând o contribuție totală de pânăla 85 de milioane de lei, în 2025, în baza obligației de a plăti33% din veniturile curente.

Aceste măsuri propuse au potențialul de a induce riscurisistemice în îndeplinirea funcțiilor fundamentale ale Autorității, respectiv reglementare, autorizare, supraveghere și control asupra pieței financiare non-bancare din România și alinieriiacesteia la standardele europene în domeniu.

În prezent, piețele financiare non-bancare (asigurări, piațăde capital, pensii private), atât la nivel european, cât și înRomânia, funcționează într-un context de o complexitate și interdependență fără precedent, ceea ce impune o supraveghereintegrată, cu caracter permanent și independent.

În plus, cadrul normativ european s-a extins substanțial șicontinuu, inclusiv în domenii precum reziliența operaționalădigitală, sustenabilitate, inteligență artificială și active digitale(regulamentele europene MiCA – primul cadru legislativeuropean dedicat reglementării criptomonedelor, DORA – care vizează întărirea rezilienței operaționale digitale a entitățilorfinanciare sau AI Act – prima lege care reglementează utilizarearesponsabilă a inteligenței artificiale). Acest lucru obligăautoritățile naționale de supraveghere să își suplimentezeresursele și expertiza necesare pentru a implementa noile reguliși pentru a monitoriza corespunzător conformarea cu acestea.

Într-un astfel de context, imperativul strict cantitativ de reducere a resurselor umane din ASF va afecta, în mod inevitabil și imediat, capacitatea Autorității de a asigurastabilitatea sistemului financiar non-bancar, în condițiile în care majoritatea covârșitoare a profilurilor de expertiză din ASF sunt în specialitatea domeniului gestionat și nu de tip suport, în accepțiunea lui clasică. Această structurare este caracteristicăinstituțiilor de reglementare și supraveghere financiară din statele membre UE (bănci naționale, autorități naționale de supraveghere).

Mai mult, reducerile salariale substanțiale preconizate arafecta cu precădere corpul de specialiști, adică exact aceacategorie profesională care a acumulat de-a lungul anilor o expertiză indispensabilă pentru a gestiona piețe financiare de o complexitate aparte. Această expertiză, rezultat al unei formăriîndelungate, constituie baza instituției în îndeplinirea atribuțiilorsale în raport cu piața financiară non-bancară.

Prin urmare, aceste măsuri administrative de restructurare,propuse în proiectul legii, vor conduce la deteriorareafuncționării structurilor interne esențiale, punând în pericolîndeplinirea mandatului legal și a obligațiilor asumate în temeiullegislației Uniunii Europene, inclusiv a celor privind protecțiainvestitorilor și combaterea și prevenirea spălării banilor.

Aceleași preocupări ale ASF au fost clar exprimate și de către autoritățile din cadrul Sistemului European de Supraveghere Financiară, într-o poziție comună adresatăMinisterului de Finanțe din România, în luna iulie 2025, ca reacție la inițiativa Guvernului României de restructurare a ASF. Prin intervenția lor, autoritățile europene au insistat pe importanța asigurării independenței ASF și a resurselorfinanciare aliniate nevoilor operaționale și cirmcumstanțelor pieței, aspecte ce fac obiectul evaluării constante a acestorinstituții europene.

ASF își păstrează angajamentul ferm față de principiilebunei guvernanțe și va continua, în 2025, procesul început în2024 de eficientizare și de consolidare instituțională. Aceastăinițiativă s-a reflectat deja în reducerea numărului total de posturi la 493 (față de 535 în 2023), nivel comparabil cu cel din urmă cu un deceniu, precum și în diminuarea veniturilorindividuale ale personalului Autorității cu aproximativ 20% înanul 2024. De asemenea, ASF a demarat implementarea unuiamplu proces de digitalizare instituțională, finanțat din fondurieuropene, care va îmbunătăți semnificativ activitatea ASF la nivelul tuturor palierelor de acțiune.

ASF își reafirmă angajamentul pentru exercitarea uneisupravegheri profesioniste, independente și în acord cu standardele europene, sens în care a înaintat propuneri de amendamente la proiectul de lege privind restructurarea instituției , cu scopul de a consolida optimizarea organizațională demarată încă din anul 2024. Acest demers urmărește să asigure menținerea capacității operaționale și instituționale necesare exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor legale, inclusiv a noilor responsabilități care vor rezulta din dezvoltarea cadrului de reglementare european în domeniu.