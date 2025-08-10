Aurel Popp – 65 de ani de la trecerea în eternitate

Se împlinesc 65 de ani de la moartea lui Aurel Popp (30 august 1879–8 august 1960), una dintre cele mai marcante figuri ale artei plastice transilvănene.

Pictor, sculptor și grafician de mare rafinament, Aurel Popp a lăsat în urmă o operă puternic ancorată în realitățile sociale și culturale ale timpului său. Prin stilul său sobru, profund uman și echilibrat, el a reușit să redea atât frumusețea chipului omenesc, cât și drama celor marginalizați, purtând în lucrările sale o constantă preocupare pentru demnitatea umană.

Pe lângă portrete și compoziții cu tematică socială, Aurel Popp a pictat și numeroase peisaje, în care natura capătă o expresivitate aparte, filtrată prin sensibilitatea și viziunea artistului. Aceste lucrări reflectă armonia dintre om și mediul său, completând cu finețe ansamblul creației sale.

La 65 de ani de la plecarea sa, memoria lui Aurel Popp rămâne vie prin operele sale, păstrate cu grijă în colecții muzeale și în sufletul celor care iubesc arta.

Comemorarea sa este un prilej de recunoștință și reflecție asupra unei vieți dedicate frumosului și adevărului.

Multe dintre lucrările lui Aurel Popp: picturi, sculpturi, grafică și obiecte ceramice se regăsesc astăzi în patrimoniul Muzeului de Artă din Satu Mare, unde pot fi admirate ca expresie vie a talentului și sensibilității sale artistice.