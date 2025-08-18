Aventuri la beție în toiul nopții. Și polițiștii s-au crucit

La data de 16 august a.c., în jurul orei 04.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat pe strada Republicii din localitatea Odoreu, o autoutilitară, condusă de un bărbat de 33 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la o unitate spitalicească în vederea recoltării de mostre biologice.

Rezultatele analizelor toxicologice efectuate asupra celor două mostre biologice prelate de la conducătorul auto, au indicat concentrații de 2,09 g/l respectiv 1,88 g/l alcool pur în sânge.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, autoutilitara condusă de către bărbat ar fi fost sustrasă de către acesta din localitatea Apateu.

De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul ar fi sustras, în aceeași noapte și o altă autoutilitară de pe strada Amațiului din municipiul Satu Mare, pe care ar fi condus-o până în localitatea Corod, unde a abandonat-o.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și furt în scop de folosință.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.