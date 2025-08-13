Bătaie între sătmăreni și zălăuani în fața Gării CFR Zalău Nord

Marți, 12 august 2025, în jurul orei 14:40, un conflict violent a izbucnit în fața Gării CFR Zalău Nord între mai multe persoane din județele Satu Mare și Sălaj. În total, șase bărbați au fost implicați în altercație, sub privirile trecătorilor.

Incidentul ar fi pornit de la o neînțelegere personală, însă discuțiile au degenerat rapid în agresiuni fizice. Loviturile aplicate au provocat răni vizibile, iar martorii au solicitat intervenția forțelor de ordine, apelând numărul unic de urgență 112.

Un echipaj de jandarmi a intervenit prompt, reușind să aplaneze conflictul și să legitimeze persoanele implicate. În grup se aflau atât sătmăreni, cât și zălăuani, unii dintre aceștia fiind cunoscuți cu antecedente în conflicte similare.

Au fost întocmite acte de constatare pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor.

Autoritățile subliniază că astfel de incidente, în special cele produse în spații publice, pun în pericol siguranța cetățenilor și vor fi sancționate conform legii.