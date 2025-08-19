Capodoperă de parcare la Satu Mare

Un Ford care nu se mulțumește cu un loc banal, ci și-a revendicat, artistic, două și jumătate. Linia albă? Nu e marcaj, e un simplu decor pe asfalt, ignorat cu grație.

Dacă ar exista olimpiadă la disciplina „Slalom printre locuri de parcare”, sigur ar fi deja campion județean. Dar până atunci, rămâne doar ambasadorul neoficial al ideii: Parchez unde vreau, chiar dacă nu încap nici eu, nici alții.”

