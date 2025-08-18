Carte de identitate falsă, descoperită la control

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea efectuează cercetări cu privire la un cetățean român care a prezentat la control o carte de identitate falsă.

Ieri, 17 august a.c., un echipaj mixt format din polițiști de frontieră și lucrători din cadrul Biroului Poliției Rutiere Satu Mare a oprit, pe raza localității Petea, un autoturism înmatriculat în Ucraina.

La control, unul dintre pasageri, în vârstă de 30 ani, a prezentat o carte de identitate având însemnele autorităților române.

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, s-a procedat la efectuarea de verificări suplimentare, ocazie cu care colegii noștri au constatat că acesta nu îndeplinește condițiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals.

În cauză, poliţiştii de frontieră sătmăreni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.