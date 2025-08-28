Cazul biciclistului lovit de mașină este cercetat de polițiștii sătmăreni

La data de 27 august a.c., în jurul orei 16.50, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mesteacănului din orașul Negrești-Oaș.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 41 de ani, din județul Covasna, în timp ce se deplasa pe bicicletă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism, condus de către un bărbat de 51 de ani, din Negrești-Oaș.

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, iar în cazul biciclistului, a rezultat o concentrație de 1.35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.