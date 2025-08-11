Cinci ani de orori ascunse pe telefon: Proces șocant la Satu Mare

Un caz de o gravitate extremă ajunge în fața magistraților sătmăreni, după ce I. L. Tamas a fost trimis în judecată pentru deținere și distribuire de materiale pornografice cu minori. Decizia de începere a procesului a fost luată pe 11 august 2025, în camera preliminară a Tribunalului Satu Mare, potrivit bihorjust.ro.

Cinci ani de posesie și transmitere de fișiere cu minori

Potrivit anchetei DIICOT – Structura Centrală, între noiembrie 2019 și februarie 2025, inculpatul ar fi deținut pe telefonul mobil zeci de materiale pornografice cu minori, fie în comportamente sexuale explicite, fie expuși în mod sexual.

Anchetatorii au descoperit 72 de fotografii și videoclipuri trimise și primite prin aplicațiile WhatsApp și Facebook Messenger. Pe un alt telefon, bărbatul ar fi păstrat încă 14 fișiere cu același tip de conținut, mai scriu cei de la bihorjust.ro.

Încadrarea juridică a faptelor

Procurorii susțin că aceste fapte se încadrează la infracțiunea de pornografie infantilă în formă continuată, prevăzută de art. 374 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.

Verdictul camerei preliminare

Judecătorul de cameră preliminară a confirmat legalitatea sesizării instanței și a probelor administrate, dispunând începerea judecății. Cheltuielile de judecată vor fi analizate la finalul procesului, iar avocatul din oficiu a primit un onorariu de 753 de lei, achitat de Ministerul Justiției către Baroul Satu Mare.

Un fenomen cu impact social major

Cazul readuce în prim-plan problema traficului și distribuirii de materiale pornografice cu minori, un fenomen care, potrivit specialiștilor, afectează grav siguranța și integritatea copiilor. Procesul va continua în perioada următoare, urmând a fi analizate probele pe fond.