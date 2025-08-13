Conducători auto, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier

La data de 12 august a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare, au oprit pentru control un autoturism, condus de către un tânăr de 18 ani, din municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, iar vehiculul condus de către acesta nu figurează ca fiind înmatriculat.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezulta o alcoolemie de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

***

La aceeași dată, în jurul orei 22.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Careiului din municipiului Satu Mare, au oprit pentru control un autoturism, condus de către un tânăr de 25 de ani, din localitatea Vetiș.

În urma solicitării de verificare a documentelor, tânărul le-ar fi prezentat polițiștilor un permis de conducere ce pare a fi eliberat de către autoritățile din Ucraina, pentru care există suspiciunea că ar fi un document fals.

Totodată, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu ar poseda permis de conducere pentru nicio categorie, care să fie eliberat de statul român.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și uz de fals.

***

La data de 12 august a.c., în jurul orei 23.15, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș , în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Valea Cerbului din orașul Negrești-Oaș, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 59 de ani, din aceeași localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.