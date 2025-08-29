Consiliul Județean Satu Mare a finalizat proiectul de modernizare a drumului județean DJ 108R Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale, având ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ca Organism Intermediar, Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin proiectul ”Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”.

Obiectivele specifice ale proiectului fiind:

-Modernizarea a 40,112 km drum județean pe tronsoanele DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 – Supuru de Jos – Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj;

-Deservirea in mod direct și indirect a unei populații de 13.512 locuitori, din localitățile tronsoanelor modernizate;

-Reducerea timpului de parcurs și, implicit, a valorii timpului pentru pasagerii vehiculelor prin creșterea vitezei medii de parcurs a traseului cu 25 % respectiv de la 48 km/h la 60 km/h;

-Creșterea accesibilității zonelor deservite către zonele urbane învecinate prin îmbunătățirea conectivității acestora.

Impactul investiției la nivel local:

Creșterea gradului de accesibilitate a mobilității populației și a bunurilor pe piața regională prin accesul la coridorul TEN-T pentru persoanele din localitățile teritoriilor administrative ale Comunei Beltiug, Comunei Bogdand, Comunei Hodod, Comunei Supur, populația deservită fiind de 13.512 locuitori.

Proiectul contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 6 prin faptul că prin modernizarea și reabilitarea sectoarelor de drumuri județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 – Supuru de Jos – Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj, pe o lungime totală de 40,112 km, s-au îmbunătățit parametrii relevanți ai acestuia, în mod special asigurarea realizării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță pe întreg traseul, creșterea capacității portante pe tronsoanele de drumuri județene mai sus amintite, aceste sectoare de drumuri județene asigurând conectivitatea cu rețeaua TEN-T.

Valoarea totală a proiectului: 115,566,684.47 lei lei, din care:

– Valoare eligibilă (nerambursabilă) 115,009,176.61 lei,

– Asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a Guvernului României în valoare de 112.708.993,08 lei

– Valoare neeligibilă 557.507,86 lei,

– contribuția Consiliului Județean Satu Mare în valoare de 2.300.183,53 lei

Perioada de implementare a proiectului: 26.06.2017 – 31.08.2025