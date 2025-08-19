CULTURĂ. Literatura și folclorul unesc lumi la Satu Mare

A doua ediție a Simpozionului Internațional „Mai aproape prin literatură și folclor” a reunit scriitori și oameni de cultură din opt țări

Între 15 și 18 august 2025, județul Satu Mare a găzduit cea de-a doua ediție a Simpozionului Internațional „Mai aproape prin literatură și folclor”, un eveniment organizat de Uniunea Mondială de Folclor, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, sub egida Consiliului Județean Satu Mare. Manifestarea a adus împreună scriitori, artiști și promotori ai culturii tradiționale din România și din străinătate.

Întâlniri și festivaluri tradiționale

Simpozionul a debutat la sediul Centrului de Creație, după care delegația internațională a participat la evenimente culturale de referință din județ: Festivalul „Viei și Vinului” de la Beltiug, Festivalul „Zestrea Oașului” de la Negrești Oaș și ediția a LXVIII-a a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”.

Personalități și invitați de prestigiu

Despre importanța evenimentului au vorbit dr. Dorel Cosma (președintele IGF), Robert László (managerul CJCPCT Satu Mare) și Felician Pop (scriitor, președintele UZPR – filiala Satu Mare).

Au fost prezenți scriitori și oameni de cultură din Turcia, Franța, Israel, Serbia, SUA, Germania, Republica Moldova, dar și din județele Satu Mare, Bistrița și Maramureș. În cadrul evenimentului, IGF a oferit diplome de onoare invitaților, iar Cenaclul Cronograf, prin Loredana Știrbu, a acordat Diplome de Excelență la aniversarea a 10 ani de la apariția revistei „Cronograf”.

O antologie ca simbol al unității

Un moment de mare emoție l-a constituit lansarea antologiei bilingve „Țesături de cuvânt”, volum realizat într-o concepție grafică deosebită, care reunește creații ale tuturor participanților. Cartea, coordonată de Dorel Cosma, Robert László, Carmen Petruț, Mirela Rus, Doris Nedelea și Zorin Diaconescu, a fost editată la Editura Nosa Nostra (Bistrița) și a fost apreciată ca o adevărată „carte-bijuterie”.

Tradiție și emoție pe scena sătmăreană

Evenimentul a fost întregit de recitaluri artistice, printre care și un moment prezentat de Corul Asociației Seniorilor Sătmăreni CARP, primit cu aplauze de public.

Simpozionul a demonstrat încă o dată că literatura și folclorul pot fi punți de legătură între oameni și culturi, iar județul Satu Mare s-a afirmat drept o gazdă de elită în promovarea valorilor autentice.