Dans contemporan pe malul Someșului: „ON HOLD” ajunge la Satu Mare

Vineri, 15 august, de la ora 20:00, zona de promenadă de pe malul Someșului se transformă într-o scenă a artei contemporane, găzduind spectacolul de dans „ON HOLD”. Evenimentul face parte dintr-un turneu național susținut de Asociația NON din Cluj-Napoca, organizație nonguvernamentală dedicată promovării dansului contemporan și a performance-ului.

Publicul sătmărean va avea ocazia să urmărească un spectacol în aer liber, cu acces gratuit, în care mișcarea, expresivitatea și emoția se împletesc într-o poveste scenică aparte.

Organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”, evenimentul promite o seară de neuitat pentru iubitorii de artă și cultură.