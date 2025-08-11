DECIZIE. PSD rămâne la guvernare, dar pune condiţii! Sorin Grindeanu: „Vrem eliminarea privilegiilor şi apoi revenim în Coaliţie”

Liderii PSD s-au reunit în ședința Biroului Permanent Național pentru a discuta despre rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Sorin Grindeanu anunţă că s-a decis ca social-democraţii să rămână la guvernare, dar aceştia vor impune anumite condiții. Principala condiție impusă de liderii PSD va fi ca orice proiect, înainte să fie anunțat public, să fie discutat în coaliție. De asemenea, PSD va solicita să existe o relație de respect între partenerii de coaliție.

Liderii PSD vor cere ca în coaliție să fie discutate prima dată pachetul de reforme ale administrație centrale, consiliile de administrație, indemnizațiile, desființarea agențiilor și rezolvarea problemei pensiilor speciale.

Ulterior se va reveni la discuția despre ”funcții și ce mai vor cei de la USR”.

De asemenea, cei de la PSD vor cere o discuție aplicată cu ministrul Finanțelor pentru a găsi o soluție care să asigure finanțarea marilor proiecte de infrastructură, PNRR și proiecte locale.

”Doar în momentul în care vor fi respectate aceste condiții, atunci vom reveni la masa coaliției”, a spus Sorin Grindeanu.

”Am anunțat foarte clar prioritățile PSD:

1. Eliminarea privilegiilor

2. Programul ”Anghel Saligny” trebuie să continue. De ce? Pentru că este despre români, nu este despre bani, este despre investiții pentru români”, a mai spus Grindeanu.

„PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a anunţat, luni, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Acest pachet trebuie să conţină reducerea indemnizaţiilor pentru directori şi consilii de administraţie, reducerea numărului de membri, dar şi alte măsuri.

„În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate PSD va reveni la şedinţele coaliţiei”, a transmis Grindeanu. PSD vrea, de asemenea, întâlnire cu ministrul de Finanţe pentru a vedea stadiul la zi al execuţiei bugetare şi stadiul rectificării bugetare.

„Trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă, măsuri care ar trebui regândite pe tema educaţiei”, a mai declarat Grindeanu. Potrivit acestuia, abia apoi PSD va reveni la discuţiile despre pachetul al doilea de măsuri. Grindeanu vrea ca acest pachet să cuprinsă şi măsuri pentru relansarea economiei.

„Măsurile au fost adoptate în unanimitate”, a declarat Grindeanu, care a precizat că acestea îi vor fi transmise premierului Ilie Bolojan.

Pe lângă scandalul generat de atitudinea partenerilor de coaliție la funeraliile fostului președinte PSD, Ion Iliescu, liderii social-democrați sunt extrem de nemulțumiți pentru faptul că Ilie Bolojan vrea să taie banii de investiții la autostrăzi și banii pentru ”Anghel Saligny”, informează Agerpres.

Discuţiile în coaliţie au început după ce USR a propus în şedinţa de Guvern din 5 august să nu fie declarată o zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu.

„Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi vor fi judecaţi mâine, la rândul lor! PSD are respect faţă de instituţiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar şi în şedinţe oficiale de Guvern. De aceea, am decis, alături de colegii din conducerea PSD, să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică şi îşi vor revizui atitudinea!”, a afirmat Sorin Grindeanu, pe 6 august, într-o postare pe pagina sa de Facebook.