Dezastru la Bac-ul de toamnă: doar trei din zece candidați au reușit să treacă examenul în județul Satu Mare

Dezastru la Bac-ul de toamnă în județul Satu Mare. Rezultatele afișate astăzi de Ministerul Educației arată o situație alarmantă: mai puțin de o treime dintre candidați au reușit să promoveze examenul maturității. Cu o rată cumulată de promovare de doar 28,61%, sesiunea august-septembrie confirmă statutul de „hop greu de trecut” pentru absolvenții de liceu, în special pentru cei care vin din promoțiile anterioare.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat luni, 18 august, rezultatele inițiale (înainte de contestații) ale sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat 2025. Datele sunt disponibile pe platforma oficială [bacalaureat.edu.ro] (link ce urmează a fi inserat) și la centrele de examen, prin anonimizarea numelor, în conformitate cu normele GDPR.

Statisticile prezentate pentru județul Satu Mare arată însă o realitate îngrijorătoare: doar 28,61% dintre candidați au reușit să promoveze examenul maturității. Situația este cu atât mai gravă dacă analizăm separat cele două categorii de participanți: dintre absolvenții promoției curente au promovat 30,09%, în timp ce pentru promoțiile anterioare rata este și mai mică, 26,7%.

În cifre absolute, 115 candidați au reușit să obțină media minimă 6, dintr-un total de 402 prezenți la probe. Restul de aproape 300 de elevi au picat examenul, ceea ce confirmă că sesiunea de toamnă rămâne, an de an, o adevărată „piatră de încercare” pentru absolvenții de liceu.

Pentru a promova bacalaureatul, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă media generală cel puțin 6.

În ciuda acestor reguli clare, rezultatele indică faptul că o mare parte dintre elevii care ajung la sesiunea de toamnă nu reușesc să atingă baremul minim. Fenomenul nu este nou, dar procentele extrem de scăzute din acest an ridică semne de întrebare privind nivelul de pregătire, sprijinul acordat elevilor după prima sesiune și eficiența sistemului educațional în ansamblu.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în zilele următoare, dar specialiștii nu se așteaptă la schimbări majore în statistici.