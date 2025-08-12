Dialog constructiv la Prefectură cu primarul comunei Lazuri, privind perspectivele dezvoltării locale

Prefectul județului Satu Mare,, alături de secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, a avut astăzi o întâlnire de lucru cu primarul comunei Lazuri, Beres Antal. Principalele puncte abordate au vizat identificarea și susținerea proiectelor majore ce pot contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitate, cu un accent special pe facilitarea accesului pentru potențialii investitori și pe dezvoltarea infrastructurii de utilități publice.

De asemenea, s-a discutat și despre proiectul finanțat prin Programul Național Anghel Saligny, ce prevede extinderea rețelei de canalizare în localitatea Peleș, un obiectiv fundamental pentru asigurarea standardelor sanitare și pentru creșterea calității vieții locuitorilor comunei.

„Atragerea investitorilor reprezintă o componentă esențială în strategia de dezvoltare a comunei Lazuri și, implicit, a întregului județ. O infrastructură modernă și funcțională, ce cuprinde înființarea rețelei de gaze naturale și extinderea rețelei de canalizare, este un element-cheie care poate determina mediul de afaceri să privească cu interes această zonă. În acest sens, ne angajăm să susținem eforturile administrației locale în crearea unui cadru propice pentru investiții, prin asigurarea unui proces transparent, dar și prin facilitarea accesului la fonduri și resurse.