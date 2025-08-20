DISPERARE. Tentativă de suicid pe podul Decebal din Satu Mare

O femeie de 42 de ani a amenințat că se aruncă în Someș; a fost salvată de un trecător și preluată de medici

Scene tensionate, miercuri după-masă, pe podul Decebal din municipiul Satu Mare. O femeie de 42 de ani a fost la un pas să-și pună capăt zilelor, amenințând că se aruncă în apele Someșului. Situația a fost dezamorsată după intervenția unui trecător și mobilizarea forțelor de ordine.

Potrivit martorilor care au și salvat-o, femeia se afla pe marginea podului și ar fi amenințat că sare în apă. Un trecător a observat scena și a reușit să o oprească la timp, rămânând lângă ea până la sosirea echipajelor de intervenție.

La fața locului au fost trimise echipaje de polițiști, jandarmi și un echipaj medical, pregătiți să intervină pentru salvarea femeii.

După ce a fost convinsă să renunțe la gestul extrem, femeia a fost preluată de ambulanță și transportată la spital, unde urmează să primească asistență medicală și servicii psihiatrice de specialitate.