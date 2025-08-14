Doar 4 absenți la proba de limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

La probă scrisă E.b) a examenului național de bacalaureat, din sesiunea iulie-august 2025, au fost prezenți 42 de candidați din totalul de 46 de elevi înscriși.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Examenul este organizat în 2 centre.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este

prevăzută pentru data de 18 august 2025 (până la ora 12:00).

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură,

vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. În perioada 19-20 august 2025 au loc etapele de vizualizare lucrări scrise și depunere de contestații.

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Aceste coduri sunt distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care o susțin.

Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate atât pe pagina dedicată examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 26 august 2025.