Doi bărbați, cercetați pentru furt calificat – a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore

La data de 28 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului au fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept într-un imobil situat în localitatea Hrip, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma activităților investigative efectuate, polițiștii au constatat faptul că, în noaptea de 27/28 august a.c., doi bărbați de 27 și 47 de ani, ambii din localitatea Hrip, ar fi pătruns fără drept, prin escaladare, într-o anexă de tip garaj, de unde ar fi sustras 2 cazane din cupru, un ferăstrău electric, un set de cuțite și un topor-secure, rezultând un prejudiciu de aproximativ 5.000 de euro. Prejudiciul cauzat a fost recuperat parțial.

Față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, persoanele fiind depuse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.