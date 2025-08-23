Două certificate de înmatriculare reținute și 600 de persoane verificate în cadrul unor acțiuni în județul Satu Mare

Două acțiuni în sistem integrat au avut loc ieri, în județul Satu Mare. În contextul aderării României la spațiul Schengen, pe căile de comunicație din județul nostru, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare structurile de siguranță și ordine publică au acționat în zona de frontieră.

Activitățile s-au axat pe combaterea contrabandei și a traficului cu produse accizabile, a traficului ilegal cu arme și muniții, combaterrea traficului cu autovehicule furate, prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul forestier, prevenirea și combaterea transporturilor ilegale de deșeuri, combaterea infracțiunilor la regimul dreptului de proprietate intelectuală, combaterea infracționalității transfrontaliere,.

Ieri, pe comunicațiile Satu Mare – Petea, respectiv Carei – Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, dar și pe alte căi de comunicație care converg înspre sau dinspre frontieră s-au desfășurat două acțiuni în sistem integrat, la care au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare.

În cadrul activităților, echipele mixte au verificat – folosind aplicația eDAC – aproximativ 600 de persoane și 300 mijloace de transport. Au fost descoperite mai multe nereguli fiind aplicate nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 4.140 de lei. De asemenea, au fost reținute două certificate de înmatriculare.

Acțiunile în sistem integrat vor fi desfășurate și în perioada următoare, în proximitatea frontierei de stat, în scopul combaterii fenomenului infracțional transfrontalier și pentru menținerea siguranței și ordinii publice.