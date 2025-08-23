EVENIMENT! Nici măcar ploaia nu a putut opri desfășurarea Zilelor Culturale Partium

Deși vineri a plouat aproape toată ziua, programele celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium s-au desfășurat conform planului inițial. Organizatorii au mutat mai multe programe în locații noi. Proiecția de joi comediei muzicale maghiare Cum aș putea trăi fără tine a stârnit un interes atât de mare încât a fost difuzat de încă două ori vineri seara. Astfel, publicul a avut ocazia să se bucure încă o dată de povestea de dragoste care se desfășoară pe malul lacului Balaton.

Ziua trebuia să debuteze la Turnul Pompierilor, dar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, spectacolul de păpuși intitulat „Ciobănașul care vorbea limba necuvântătoarelor” a fost mutat la Centrul Comunitar Calvinist al Bisericii cu Lanțuri.

Târgul de produse sătmărene s-a deschis după-amiaza în Grădina Romei, unde vizitatorii au fost întâmpinați de produsele artizanale ale producătorilor locali, aromele tradiționale și ingredientele naturale.

Curtea Vinului și-a deschis porțile și în Grădina Romei, unde iubitorii de vinuri fine au putut degusta nectare delicioase. În curtea confortabilă, Sándor Butka (Orașu Nou), Crama Năstase (Halmeu), Crama Teodor (Rătești), Gyula Fehér (Viile Satu Mare), Crama Reizer (Terebești), Dobra Wine (Dobra), Crama Poszet (Tămășeni), Crama Ludróczki (Orașu Nou), Crama Mike (Halmeu), Crama Nachbil (Beltiug), Crama László Szőnyi (Diosig), Mádi A Borbirtok (Tokaj) și Tritterra (Halmeu) au oferit spre degustare vinurile lor speciale. Curtea Vinului nu este doar un loc pentru experiențe gastronomice, ci și un loc de întâlnire prietenoasă.

În ciuda ploii, programele muzicale de seară au creat o adevărată atmosferă de festival. Pe scena Catena, trupa 3AD din Cluj-Napoca a adus o energie copleșitoare, după care publicul a cântat în cor cunoscutele melodii rock naționale ale trupei Kárpátia. Pe scena Curții Vinului, formația Jóvilágvan a fermecat publicul cu versurile profunde și melodii pop rock inspirat din folclor. Seara târziu, formația Parno Graszt, mereu plină de energie, a făcut publicul să danseze pe ritmurile muzicii țigănești autentice, creând o atmosferă unică.

Iubitorii de lectură s-au bucurat de programele târgului de carte Bookmar. Întâlnirile dintre autori și cititori au fost găzduite în altă locație, dar au avut același succes ca întotdeauna, la fel ca și activitățile pentru copii care au garantat o zi plină de savoare.

Rezervă o masă pentru sâmbătă și duminică la Curtea Vinului

Vinuri delicioase și concerte fantastice îi așteaptă pe vizitatori în Curtea Vinului. Anul acesta, oricine își poate asigura un loc pentru grupul său de prieteni rezervând o masă în prealabil. Mai multe detalii și informații despre rezervări sunt disponibile pe site-ul Curții Vinului: www.pmnborudvar.ro. Vă rugăm să rețineți că Atenție, locurile sunt limitate!

Programul de weekend al Zilelor Culturale Partium este disponibil pe pagina partiuminapok.ro.