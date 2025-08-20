Eveniment rutier cercetat de polițiștii sătmăreni

La data de 19 august a.c., ora 13.50, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție

Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe

strada Victoriei, din oraș Negrești-Oaș.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 71 de ani, din

orașul Negrești-Oaș, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța de

siguranță față de un autoturism, care circula în fața sa, condus de o femeie de 56 de

ani, din orașul Negrești-Oaș, intrând în coliziune cu acesta.

Ulterior autoturismul condus de femeie, a fost proiectat într-un autoturism, care

circula în fața sa, condus de un bărbat de 34 de ani, din municipiul Satu Mare.

În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto

aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a

avut loc evenimentul.