EVENIMENT. World Music Festival readuce pulsul muzicii la Satu Mare

Trei zile de concerte, ritmuri internaționale și atmosferă electrizantă, între 5 și 7 septembrie, în centrul orașului



Satu Mare devine pentru trei zile capitala mondială a sunetelor, găzduind cea de-a patra ediție a World Music Festival. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, promite un adevărat tur muzical al lumii, de la ritmuri africane moderne și fuziuni balcanice energizante, până la sonorități mediteraneene cu influențe electronice.

Africa, Balcani și Mediterana – trei seri tematice

Programul festivalului este structurat pe genuri și zone culturale distincte, oferind publicului o experiență diversă și captivantă:

5 septembrie – „Sounds of Africa”

Warm-up: Melomenuții (Sugár & D’Jhu) | Concert: Eliasse (FR/KM) | Morena Leraba (LS) | After: Melomenuții

6 septembrie – „Beats of Balkan”

Warm-up: Melomenuții | Concert: Trei Parale (RO) | Aurevoir (HU) | After: Melomenuții

7 septembrie – „Mediterranean Sounds”

Warm-up: Melomenuții | Concert: Jaune Toujours (BE) | Opsa Dehëli (FR) | After: Melomenuții

Muzică pe vinil și after party-uri cu stil

Pe lângă concertele tematice, atmosfera va fi întreținută la after party-uri de Melomenuții (alias Sugár & D’Jhu), care vor mixa exclusiv muzică de pe viniluri. Publicul va avea ocazia să exploreze colecția bogată de discuri a proiectului MeloMelanj și chiar să își aleagă discul preferat pentru a „lua acasă” o parte din vibrația festivalului.

Intrare liberă, invitație la călătorie sonoră

Organizatorii îi invită pe sătmăreni și vizitatori să se bucure de o călătorie muzicală fără pașaport sau bilet de avion. Intrarea este liberă, iar World Music Festival se anunță a fi un eveniment magic, care marchează cu energie și culoare finalul verii în Satu Mare.