Evenimente rutiere cercetate de polițiștii sătmăreni

La data de 7 august a.c., ora 17.14, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul național 19, între localitățile Livada și Orașu Nou, în zona Pădurii Mujdeni.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un cetățean polonez, de 52 de ani, în timp ce conducea o motocicletă, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma accidentului rutier, motociclistul a suferit vătămari corporale și a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.

***

La data de 7 august a.c., în jurul orelor 16.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Comlăușa.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 34 de ani, din localitatea Tarna Mare, în timp ce conducea un moped, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autoturism, care circula în fața sa, condus de un bărbat de 29 de ani, din aceeași localitate, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 34 de ani, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii conducătorii au fost testați cu aparatul etilotest, iar în cazul bărbatului de 34 de ani, a rezultat o concentrație de 0.03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 7 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 34 conducători de autoturisme.