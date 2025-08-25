Evenimentul rutier din Halmeu și de pe drumul Odoreului cercetat în continuare de polițiștii sătmăreni

La data de 22 august a.c, în jurul orelor 17.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 1C din localitatea Halmeu.

Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 64 de ani, din localitatea Lazuri, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi respectat semnificația indicatorului “STOP” și ar fi pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 34 de ani, cetățean ucrainean, care circula regulamentar.

Ulterior autoturismul condus de femeie a fost proiectat, într-un autoturism, condus de o femeie de 31 de ani, din localitatea Halmeu.

În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului și a femeii de 31 de ani, aceștia fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

***

La data de 24 august a.c., la ora 15.23, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe drumul Odoreului din municipiul Satu Mare.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un bărbat de 46 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, ajuns la intersecția cu sens giratoriu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei motociclete, condusă de un tânăr de 25 de ani, din localitatea Odoreu, intrând în coliziune cu acesta.

Ca urmare a evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a motociclistului acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Tânărul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, urmând să îi fie prelevate probe biologice în vederea stabilirii eventualei alcoolemii în sânge.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.