Evenimentul rutier produs între Băbășești și Medieș, cercetat de polițiștii sătmăreni

La data de 20 august a.c., ora 20.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Drumul Național 19F, între localitățile Băbășești și Medieșu Aurit.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 52 de ani, din localitatea Târșolț, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autoturism, care circula în fața sa, condus de un tânăr de 21 de ani, din județul Maramureș, intrând în coliziune cu acesta.

Ulterior autoturismul condus de tânăr, a fost proiectat într-un autoturism, care circula în fața sa, condus de un bărbat de 28 de ani, din județul Maramureș.

În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.