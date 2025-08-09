Expoziție de artă la cel mai înalt nivel: Aurel Cordea, Ion Popdan, Ion Sasu

Satu Mare a fost, zilele acestea, gazda unei manifestări artistice de excepție, în care amintirile, evocările și poveștile s-au împletit cu forța și sensibilitatea artei. Sub titlul „Aurel Cordea, Ion Popdan și Ion Sasu”, publicul numeros a avut ocazia să admire o expoziție de cel mai înalt nivel, semnată de trei nume importante ale artei contemporane.

Atmosfera a fost încărcată de culoare și pasiune, iar fiecare lucrare a transmis emoție pură, invitând privitorii să intre în universul creativ al artiștilor. De la detalii minuțios lucrate, până la compoziții pline de energie și simbol, expoziția a reușit să îmbine armonios tradiția și modernitatea.

Evenimentul s-a bucurat de o participare impresionantă, semn că arta de calitate continuă să atragă și să inspire comunitatea locală.