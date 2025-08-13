Fără program cu publicul la permise, înmatriculări şi paşapoarte de Sfântă Mărie

Prefectura Satu Mare anunţă faptul că 𝐯𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟏𝟓 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓, cu ocazia Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, zi declarată nelucrătoare la nivel național, Instituţia Prefectului Județul Satu Mare, 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐬̗𝐚𝐩𝐨𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐬̗𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐦 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐬̗𝐢 𝐈̂𝐧𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚̆𝐫𝐢 𝐧𝐮 𝐯𝐨𝐫 𝐚𝐯𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮 𝐜𝐮 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐮𝐥.

[Vă rugăm să vă planificați din timp deplasările și depunerile de documente, ținând cont de această zi liberă. Activitatea cu publicul va fi reluată conform programului obișnuit începând de luni, 18 august[, se arată într-o informare a Prefecturii Satu Mare.