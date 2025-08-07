Festivalul Folcloric al „Sticlarului” – ediția I

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Crucișor, duminică 24 august de la ora 16:00, în localitatea Poiana Codrului va avea loc prima ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului”.

În program vor evolua: Sava Negrean Brudașcu, Călin Borșe și Formația „Argus”, Marian Buzilă, Lavinia Pop, Ansamblul Folcloric „Vițe de Iederă”; formațiile locale: Ansamblul „Doina Codrului”, Aida Negrea, Cătălin Bocicăi Ciocoi Willy cu formația, Cristina Maria Tăut, Anastasia Istrat.

După deschiderea oficială va avea loc și premierea cuplurilor la 50 de ani de căsătorie cât și un târg de produse tradiționale și meșteșugărești, cu o expoziție de produse de la Fabrica de sticlă din Poiana Codrului – SC: DIAMERA GLASS.SRL.