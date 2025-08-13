FOTO. Cele mai longevive cupluri din Satu Mare, premiate în Grădina Romei

Miercuri, 13 august 2025, Grădina Romei a devenit loc de sărbătoare pentru cele 8 de cupluri care au împlinit 60 de ani de căsnicie și cele 79 cupluri ce aniversează 50 de ani de la unirea destinelor.

Evenimentul organizat de Primăria Municipiului Satu Mare a fost unul plin de emoții pozitive, prilej de depănare a amintirilor pentru majoritatea cuplurilor sărbătorite.

În deschiderea festivității, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, le-a adresat celor mai longevive cupluri calde felicitări și mulțumiri pentru că sunt modele pentru generațiile mai tinere, sursă de inspirație pentru noi toți.

„Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră în această zi specială în care celebrăm împreună o lecție vie de iubire, respect reciproc și statornicie. Aniversați astăzi 60, respectiv 50 de ani de căsnicie. Este un parcurs impresionant care ne inspiră pe toți. Prin fidelitatea și echilibrul pe care le-ați cultivat în viața de cuplu, ne oferiți un exemplu autentic de viață trăită în armonie și dăruire. Vă felicit din suflet pentru acest drum parcurs împreună! Sărbătorind astăzi cele mai longevive cupluri, sărbătorim, de fapt, familia – piatra de temelie a oricărei societăți sănătoase. Ați fost alături unul de celălalt nu doar în momentele fericite, ci și în cele grele. Ați clădit nu doar o familie, ci și o comunitate, implicându-vă și contribuind la dezvoltarea orașului nostru. Într-o lume zbuciumată, plină de nevoi, modelele de viață au devenit o floare rară. Pentru noi, generațiile mai tinere, dumneavoastră sunteți exemplu de stabilitate. Indiferent de vremuri, de provocări, necazuri, bucurii, v-ați avut mereu unul pe celălalt. Generațiile mai tinere au nevoie de repere clare, de exemple de perseverență și echilibru. Știți mai bine decât oricine că, atunci când există continuitate și liniște, lucrurile bune vin de la sine. Așa cum dumneavoastră ați clădit o căsnicie durabilă prin răbdare și continuitate, la fel și orașul nostru a progresat în ultimii ani datorită unei administrații care a pus accentul pe echilibru, pe nevoile oamenilor și pe dezvoltare durabilă. Vă felicit din toată inima în această zi specială, vă asigur în continuare de tot sprijinul meu și vă doresc să aveți parte în continuare de mulți ani cu sănătate și bucurii. La mulți ani!”, a transmis primarul Kereskényi Gábor în cadrul ceremoniei.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, și viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan au felicitat fiecare cuplu în parte, înmânându-le câte o diplomă de fidelitate, simbol de recunoaștere a longevității și devotamentului. Fiecare cuplu a primit o diplomă aniversară și un premiu simbolic în valoare de 1000 de lei, ca recunoaștere a parcursului comun bazat pe valorile familiale și devotament reciproc, precum și pentru contribuția la consolidarea comunității locale.

Premierea celor mai longevive cupluri este un gest de apreciere, și totodată un bun prilej de reflecție asupra valorilor care stau la baza societății.

Organizatorii evenimentului mulțumesc pentru momentele artistice soliștilor instrumentiști Călin Borșe – taragot și Cosmin Serba – clape.