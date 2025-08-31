FOTO. PSD Satu Mare a participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilelor Iancului

Astăzi, Organizația Județeană PSD Satu Mare a participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilelor Iancului, desfășurată în satul Ianculești – un eveniment de mare încărcătură istorică, spirituală și culturală, dedicat memoriei și idealurilor Crăișorului Munților, Avram Iancu.

Au participat cu bucurie la Festivalul Moților: prim-vicepreședintele organizației județene PSD Satu Mare și directorul general adjunct AFIR, Ioan Oneț, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, directorul de cancelarie al prefectului și președintele organizației județene TSD Satu Mare, Bianca Șorian, președintele PSD Carei, consilierul local Eugen Binder, prim-vicepreședintele PSD Carei, Marius Ciucoș, consilierii locali municipali Simona Deac-Crețu și Sebastian Oneț, președintele OFSD Carei, Rodica Maxi, vicepreședintele PSD Satu Mare și responsabilul zonal, Gavril Șorian.

Evenimentul a debutat cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, moment de comuniune și reculegere. Un punct de mare însemnătate a fost lansarea volumului „Ianculești – un secol de istorie, tradiție și suflet românesc (1924–2024)”, semnat de prof. Ioan Dorel Todea – o lucrare care aduce în prim-plan memoria colectivă a satului, contribuția generațiilor trecute și valorile care au dăinuit vreme de un secol.

Programul a continuat cu slujba religioasă desfășurată în fața bustului lui Avram Iancu, urmată de depunerea de jerbe de flori – un gest solemn de cinstire a eroului național care a luptat pentru drepturile și demnitatea românilor. Mai apoi, comunitatea s-a bucurat de un adevărat regal folcloric prin care au fost celebrate valorile și tradițiile românești, păstrate cu mândrie de ianculeșteni.

,,Felicitări tuturor organizatorilor și întregii comunități din Ianculești pentru consecvența cu care, de peste două decenii, păstrează vie amintirea lui Avram Iancu și cultivă respectul pentru rădăcini, identitate și unitate!

Trăiască duhul lui Iancu!”