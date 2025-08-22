Ghid de stil: cu ce rochii și pantaloni se asortează sandalele cu platformă?

Te-ai întrebat vreodată cât de versatile pot fi sandalele cu platformă? Sunt mai mult decât o simplă alegere de vară – sunt un statement. Provocarea apare atunci când vine vorba despre asortare. Ce rochii și ce pantaloni se potrivesc cu platformele fără să creezi un efect dezechilibrat al ținutei? Să descoperim.

Cum purtăm sandale cu platformă în funcție de ocazie?

Înainte de a vorbi despre combinațiile vestimentare propriu-zise, trebuie să stabilim un lucru: sandalele cu platformă – inclusiv modelele de lahttps://born2be.com.ro/sandale-cu-platforma – sunt un pariu sigur atât pentru ținutele casual, cât și pentru cele elegante, atâta timp cât le alegi cu grijă. Modelele nude, pastelate sau în tonuri metalizate se potrivesc excelent la evenimente de zi, în timp ce platformele din piele lăcuită sau cu detalii îndrăznețe pot completa o ținută de seară.

Rochii și pantaloni pentru platforme

Știm deja că asocierea rochii și platforme este o combinație perfectă pentru vară. Însă nu toate rochiile funcționează la fel de bine. Croielile midi sau maxi, fluide, cu talie accentuată sau chiar rochiile baby-doll pot fi aliați de nădejde ai platformelor. Pantalonii sunt prieteni ai platformelor, pot funcționa impecabil împreună. Alege pantalonii palazzo, evazați sau cei tip culottes, se potrivesc de minune cu sandalele cu platformă. De ce? Pentru că echilibrează greutatea vizuală a încălțămintei.

———————–