GROAZĂ!Teroare în miez de noapte: două bătrâne, atacate în propriile case de un recidivist

Un bărbat de 33 de ani din Baba Novac a intrat peste două femei octogenare, le-a cerut să întrețină relații sexuale, iar când a fost refuzat, le-a lovit cu pumnii. Agresorul, cu antecedente similare, a fost prins de polițiștii din Terebești înainte să fugă din țară

O noapte de groază a zguduit comunitatea din Baba Novac, județul Satu Mare. Potrivit surselor Gazetei de Nord Vest, un bărbat de 33 de ani, proaspăt întors din străinătate, a intrat în locuințele a două bătrâne de peste 80 de ani și, după ce acestea i-au refuzat avansurile sexuale, le-a lovit cu sălbăticie. Scenele șocante s-au consumat la doar câteva minute distanță, iar doar intervenția promptă a polițiștilor din Terebești a făcut ca agresorul să fie prins la timp, înainte de a dispărea peste graniță.

Scene de groază într-un sat din județul Satu Mare

Un bărbat de 33 de ani, proaspăt întors din Germania, a semănat teroare în satul Baba Novac, orașul Ardud.

Conform surselor GNV, în noaptea de miercuri spre joi, individul a pătruns în locuința unei octogenare și i-a propus acesteia să întrețină relații sexuale.

Femeia l-a refuzat și l-a poftit afară, dar agresorul s-a năpustit asupra ei și a lovit-o cu pumnii.

A lovit și o a doua victimă

Nedându-se bătut, bărbatul a intrat apoi în casa unei alte femei, tot octogenară, vecină cu prima victimă.

Și aici a fost refuzat, însă a reacționat în același mod violent: și-a lovit victima cu pumnii, după care a fugit de la fața locului.

Alarmă dată prin 112

Una dintre femei și-a sunat nepoata pentru a-i povesti cele întâmplate, iar aceasta a alertat imediat autoritățile la numărul unic de urgență 112.

La sosirea polițiștilor, individul nu mai era de găsit, ascunzându-se de forțele de ordine.

Capturat la timp

Potrivit surselor Gazetei în urma căutărilor, agresorul a fost depistat în localitatea Pișcari, unde se ascundea într-o casă.

Acțiunea de prindere a fost coordonată de șeful de post din Terebești, agentul șef de poliție Sorin Lăpuște.

Potrivit anchetatorilor, individul se pregătea să părăsească țara în cel mai scurt timp, însă a fost capturat la timp și predat polițiștilor din Ardud, care au deschis dosar penal.

Istoric de fapte similare

După mai multe ore de audieri, bărbatul a fost reținut pentru violare de domiciliu și lovire.

Surse judiciare au precizat pentru Gazeta de Nord Vest că faptele s-ar fi încadrat mai degrabă la tentativă de viol, însă acest lucru nu poate fi dovedit în mod direct.

De altfel, nu este prima dată când individul comite astfel de acte: în urmă cu nouă ani, el ar fi intrat peste una dintre actualele victime cu intenția de a o viola, însă atunci a scăpat de rigorile legii.