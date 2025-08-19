Identificat și cercetat de polițiști pentru furt

La data de 18 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei, au

identificat un tânăr bănuit de comiterea infracțiunii de furt.

În urma activităților investigative efectuate, polițiștii au constatat faptul că, la data de

17 august a.c., un tânăr de 22 de ani, din municipiul Carei, care ar fi sustras un portofel în care se afla suma de 700 de lei și documente persoanle, unui tânăr de 22

de ani, din localitatea Foieni.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Recomandări pentru protejarea bunurilor personale

În locuri publice (stradă, magazine, mijloace de transport):

Nu lăsați genți, rucsacuri sau telefoane mobile nesupravegheate nici

măcar pentru câteva secunde;

Țineți portofelul și obiectele de valoare în buzunarele interioare, închise;

Evitați să vă expuneți în mod ostentativ bunurile de valoare (bijuterii,

bani, electronice);

În aglomerații, purtați geanta în față și cu fermoarul închis.