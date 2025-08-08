În ultima săptămână DSVSA Satu Mare a realizat 90 de controale

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 90 acțiuni de control. Verificările au vizat : unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, tabere școlare, magazine alimentare și de legume fructe, piețe agro alimentare.

Controalele efectuate în unități, sunt realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală și non animală cu respectarea strictă, a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectarea cerințelor specifice programului HACCP, cu respectarea și realizarea Programului de Autocontrol în unitățile de producție și procesare produse alimentare de origine animală și non animală.

O dată cu instalarea temperaturilor caniculare, pe raza județului nostru, D.S.V.S.A. Satu – Mare, continuă acțiunile de verificare a unităților de alimentație publica și a unităților care desfac produse alimentare de origine animală și non animală de pe raza localităților, precum și a zonelor de agrement, a ștrandurilor și a pensiunilor turistice de pe raza județului, pentru a preîntâmpina apariția unor episoade nedorite.

Scopul ancestor acțiuni este de a preveni apariția toxiinfecțiilor alimentare, a fraudelor alimentare și a substituirii de produse care ar putea pune în pericol sănătatea consumatorilor, dar și de a întări încrederea publicului în siguranța alimentelor comercializate pe teritoriul județului.

Echipele de control vor desfășura acțiuni în unitățile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, urmărind respectarea următoarelor cerințe esențiale:

Respectarea cerințelor legale de înregistrare și funcționare a unităților de vânzare cu amănuntul;

Aplicarea standardelor stricte de igienă a alimentelor și a spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare;

Respectarea condițiilor de transport și manipulare a alimentelor, inclusiv menținerea lanțului termic;

Protejarea produselor alimentare împotriva contaminării externe și combaterea prezenței dăunătorilor;

Asigurarea trasabilității produselor, verificarea originii acestora și prevenirea substituției sau falsificării;

Implementarea corectă a procedurilor HACCP și a programelor de autocontrol;

Recoltarea de probe pentru depistarea eventualelor fraude alimentare și a înlocuirii neconforme de produse.

În situațiile în care se vor identifica nereguli sau neconformități, echipele de control vor dispune măsuri ferme, precum:

aplicarea de sancțiuni contravenționale;

suspendarea temporară a activității unităților neconforme;

interzicerea desfășurării activității pentru care nu sunt îndeplinite condițiile legale;

reținerea oficială a produselor, care prezintă riscuri pentru consumatori.

Vă atenționăm că în conformitate cu Legislația Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vigoare, în perioada de vară, în care se manifestă, temperaturi extrem de ridicate, caniculare, DSVSA Satu Mare, vă recomandă :

Consumatorilor li se recomandă:

– Să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spatii înregistrate / autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru că le oferă garanția unor produse sigure, care au fost obținute în unități autorizate/înregistrate aflate sub supravegherea medicilor veterinari oficiali/a inspectorilor oficiali din cadrul DSVSA, sunt controlate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă;

– Să nu cumpere produse alimentare expuse la vânzare în locuri și condiții necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul mașinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor ușor perisabile – carne, pește, ouă, lapte și/sau produse lactate;

– Să aleagă alimentele cu atenție, ținând cont de aspectul organoleptic,- aspect, consistență, miros, gust, termen de valabilitate);

– Să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită, o astfel de păstrare;

– Să verifice prospețimea în momentul achiziționării – să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistența modificată sau care prezintă mâzgă sau mucegai pe suprafață;

– Să nu cumpere produse care poartă indicațiile “păstrați la frigider”, “păstrați la rece” sau “păstrați în congelator” și care nu au fost depozitate în condiții de refrigerare sau congelare.

– Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală, să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte și ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferință între 0˚C+4˚C, separat în funcție de categoria de produs, iar carnea congelată, în congelator, la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18˚C;

– Să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider și să le mențină, numai în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj;

– Să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite;

– Produsele care au fost decongelate să nu se recongeleze, pentru a fi preparate sau consumate ulterior;

– Să îndepărteze alimentele modificate sau alterate, care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente;

– Să spele bine fructele și legumele înainte de a le depozita în frigider, dar și înainte de a le consuma.

Controale pentru respectarea normelor sanitare veterinare și siguranța alimentelor

Inspectorii din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, se vor asigura că agenții economici vor respecta :

– evitarea expunerii pentru vânzare a produselor de origine animală în locuri sau spații care nu asigură temperaturi adecvate și condiții de igienă corespunzătoare;

– condițiile de manipulare, depozitare și transport ale produselor de origine animală în toate unitățile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar și, în mod special, a produselor perisabile (carne proaspătă, carne tocată și carne preparată, produse din carne, pește, ouă, lapte și produse din lapte);

– măsurile privind reținerea oficială, denaturarea și distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuției, depozitării sau comercializării;

– asigurarea temperaturilor adecvate pentru menținerea lanțului frigorific în timpul transportului, depozitării și expunerii la comercializare;

– interzicerea comercializării și punerii în consum a cărnurilor care nu sunt inspectate, ștampilate și certificate sanitar veterinar.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi contravenționale, în valoare totală de 40.000 Lei, din care, – 10.000 lei, – 1 restaurant, din localitatea, Turț, – 10.000 lei, 1 magazin alimentar, din localitatea Turț, 10.000 lei, – 1 magazin alimentar, din localitatea Poiana Codrului, pentru ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, în vederea depozitării și comercializării și – 10.000 lei, 1 magazin alimentar din localitatea Viile Satu Mare, pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor, a condițiile de depozitare, prelucrare și comercializare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite.

Astfel inspectorii de specialitate, au pus sub sechestru/reținere oficială, cantitatea de 23,2 Kg carne de porc, în valoare totală de 570 lei, cantitatea de carne a fost supusă confiscării, denaturării și a fost dirijată spre incinerare într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din județul nostru.