Incendiu la o locuință din municipiul Satu Mare

În data de 18 august a.c., în jurul orei 15:00, Detașamentul de Pompieri Satu Mare a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Balta Blondă, din municipiul Satu Mare.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, cu un efectiv de 10 pompieri militari, precum și un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare.

La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că incendiul se manifesta cu degajări mari de fum, atât din acoperiș, cât și la interior, locuința fiind complet inundată cu fum. Nu au fost identificate victime surprinse în interiorul imobilului. De asemenea, existau informații potrivit cărora în locuință s-ar fi aflat o butelie, aspect ce a crescut riscul pentru echipajele de intervenție.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, fiind afectate două încăperi și o parte din acoperișul locuinței. Totodată, a existat un risc real de propagare a incendiului la casa învecinată, aflată la o distanță de aproximativ un metru, propagare care a fost însă evitată datorită intervenției rapide și eficiente a echipajelor operative.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a unei surse de aprindere.

Reamintim cetățenilor că în situații de urgență trebuie apelat numărul unic 112 și că astfel de evenimente pot fi prevenite prin responsabilitate, comunicare și sprijin reciproc în comunitate.