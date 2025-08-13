Infractor violent și periculos, prins înainte de a părăsi țara

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea au depistat un cetățean moldovean, care avea emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și violență domestică.

Marți, 12 august, în jurul orei 23.15, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, județul Satu Mare, a oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Republica Moldova, în care se afla în calitate de pasager, un cetățean moldovean, în vârstă de 42 de ani.

În urma verificărilor specifice efectuate cu ajutorul aplicației eDAC, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă emisă de către autoritățile din Republica Moldova, existând un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și violență domestică.

Persoana în cauză a fost predată unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.