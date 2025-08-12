Întâlnire de lucru la Prefectură cu primarul municipiului Carei privind proiectele strategice de dezvoltare

„Sprijinirea autorităților locale în implementarea proiectelor strategice nu este doar o responsabilitate instituțională, ci și o datorie față de comunitate. Vorbim despre investiții care nu aduc beneficii doar pe termen scurt, ci au potențialul de a schimba în mod durabil fața municipiului. Modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, creșterea eficienței energetice a clădirilor, reabilitarea cartierului Republicii, dezvoltarea unităților de învățământ și valorificarea patrimoniului istoric sunt elemente care se traduc direct în condiții de trai mai bune, servicii publice de calitate și oportunități economice sporite. Careiul este un municipiu cu un potențial de dezvoltare considerabil, iar aceste proiecte reprezintă fundația pe care se va construi progresul în următorii ani. Instituția Prefectului va continua să fie un partener activ și implicat, pentru ca fiecare etapă din aceste investiții să fie finalizată la timp și cu rezultate vizibile pentru cetățeni.” – prefect