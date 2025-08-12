Întâlnire de lucru la Prefectură cu primarul municipiului Carei privind proiectele strategice de dezvoltare

Marți dimineață, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a avut o întrevedere de lucru la sediul Instituției Prefectului cu Monica Giurgiu-Kovacs, primarul municipiului Carei, având ca temă principală analiza stadiului implementării proiectelor de dezvoltare locală. Discuțiile au vizat atât investițiile aflate în desfășurare, cât și provocările întâmpinate în procesul de implementare și modalitățile prin care instituțiile județene pot sprijini autoritățile locale pentru a accelera derularea acestora.
Municipiul Carei se află într-o etapă intensă de modernizare, cu proiecte ce acoperă o gamă largă de domenii esențiale pentru viața comunității. Un accent deosebit este pus pe infrastructura de bază, prin lucrări ample de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, menite să asigure servicii publice sigure, eficiente și conforme standardelor actuale. În paralel, sunt în curs de implementare proiecte de eficiență energetică, ce vizează atât clădirile publice – școli, grădinițe, licee –, cât și imobile rezidențiale multifamiliale, cu scopul reducerii consumului de energie, îmbunătățirii confortului termic și diminuării costurilor de întreținere.
Administrația locală derulează un proiect cu impact direct asupra calității vieții în cartiere, reabilitarea cartierului Republicii și Eliberării – o investiție complexă ce include modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale, a rețelelor edilitare, precum și reamenajarea spațiilor publice, transformând zona într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitori.
Un alt pilon al dezvoltării îl constituie educația, unde administrația locală investește în reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, precum și în extinderea infrastructurii destinate educației timpurii. De asemenea, punerea în valoare a patrimoniului istoric și turistic rămâne o prioritate, prin proiecte precum Dezvoltarea integrată și durabilă a Complexului Karolyi și a Parcului Dendrologic – obiective simbol ale municipiului Carei, care, prin reabilitare și modernizare, vor contribui la creșterea atractivității turistice a zonei și la valorificarea identității culturale locale.
„Sprijinirea autorităților locale în implementarea proiectelor strategice nu este doar o responsabilitate instituțională, ci și o datorie față de comunitate. Vorbim despre investiții care nu aduc beneficii doar pe termen scurt, ci au potențialul de a schimba în mod durabil fața municipiului. Modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, creșterea eficienței energetice a clădirilor, reabilitarea cartierului Republicii, dezvoltarea unităților de învățământ și valorificarea patrimoniului istoric sunt elemente care se traduc direct în condiții de trai mai bune, servicii publice de calitate și oportunități economice sporite. Careiul este un municipiu cu un potențial de dezvoltare considerabil, iar aceste proiecte reprezintă fundația pe care se va construi progresul în următorii ani. Instituția Prefectului va continua să fie un partener activ și implicat, pentru ca fiecare etapă din aceste investiții să fie finalizată la timp și cu rezultate vizibile pentru cetățeni.” – prefect Altfatter Tamás.