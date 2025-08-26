Intervenție rapidă a Poliției Locale Satu Mare pentru oprirea unui scandal violent

Poliția Locală Satu Mare a intervenit rapid luni seara, în 25 august, pentru a împiedica escaladarea unui scandal violent și a restabili liniștea publică pe strada Dunării din municipiu.

Echipajele au fost sesizate la ora 21.30 cu privire la faptul că pe un teren viran din zonă, două persoane de sex masculin se amenințau reciproc și tulburau liniștea locuitorilor, unul dintre ei atacându-l pe celălalt cu un topor. La sosirea la fața locului, polițiștii locali au constatat că din interiorul unei locuințe improvizate se auzeau strigăte. Cei doi bărbați au fost somați să iasă afară. Aceștia s-au prezentat fiind extrem de agresivi, atât verbal, cât și fizic, prezentând urme vizibile de lovituri pe față. Pentru a asigura siguranța tuturor, oamenii legii i-au imobilizat și încătușat pe cei doi indivizi. Este vorba de doi bărbați, în vârstă de 36, respectiv 62 de ani, ambii cu domiciliul în municipiul Satu Mare.

Polițiștii locali i-au sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991 privind siguranța publică. Ulterior, cei doi au fost predați polițiștilor de la Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare, unde ancheta privind acest incident grav va fi continuată sub aspect penal.