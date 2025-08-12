La alții e mai rău…

Ne-am tot obișnuit la bursa noastră să-i certăm pe șoferii noștri sătmăreni pentru parcările aiurea sau pentru faptul că mereu sunt clienți ai superpaginii de Facebook… Parchez ca un bou!

Azi ne-am decis ca dacă tot am umblat prin vacanțe și am fost turiști prin România să căutăm subiecte și din alte zone… Și să vă demonstrăm că sunt șoferi indisciplinați și pe la ”alte case”.

Iar imaginea de azi e luată din mult lăudatul oraș, fostă capitală culturală europeană… Unde, la Mall lumea își lasă mașinile și pe căile de acces… Și dacă tot vorbim de trafic, atenție la pistoalele cu radar… Dacă vă împușcă băieții cu lunetă și depășiți cu peste 70km/h viteza legală admisă, rămâneți pieton instant. Și vă aduce cu trailerul mașina acasă.

P.S. Iar dacă vă taie hemoglobina să mergeți pe urmele lui badea Cârțan și să luați drumul Romei, atenție mare în Italia. O simplă hârtie aruncată pe geamul mașinii, din întâmplare, vă lasă fără câteva sute de euro-n cont. Amendă. Promitem să revenim cu alte exemple și sfaturi de călătorie… Până la finalul lunii august. Că apoi gata cu distracția că trecem pe modelul ”nea Ilie taie tot”…