La mulți ani, Csatari Attila! Antrenorul care a pus bazele clubului de karate Yakuza împlinește 50 de ani

Astăzi, 16 august 2025, comunitatea sportivă din județul Satu Mare sărbătorește o personalitate marcantă: Csatari Attila, fondatorul și președintele clubului sportiv Yakuza, împlinește 50 de ani.

Născut în 1975, Csatari Attila și-a dedicat întreaga viață sportului, parcurgând o carieră impresionantă. A început în 1981 cu gimnastica, a continuat cu atletismul în 1984, iar din 1990 s-a consacrat artelor marțiale, în special karate. De-a lungul timpului, a explorat și parașutismul, iar în 1994 a absolvit Centrul Neagra 1 DAN.

În 1995 a devenit instructor de arte marțiale, iar palmaresul său sportiv include titlul de campion național, titlul de vicecampion, mai multe locuri III la Campionatele Naționale și numeroase clasări pe podium la competiții naționale și internaționale, atât la kata, cât și la kumite.

În 1999 a obținut gradul de 2 Dan, în 2002 – 3 Dan (acordat de maeștri japonezi), în 2005 – 4 Dan, iar în 2019 a ajuns la 5 Dan. În 2023, a primit recunoașterea supremă, 6 Dan. De asemenea, încă din 2004 activează ca arbitru național și internațional.

Între 2003 și 2008 a urmat Facultatea de Educație Fizică, consolidându-și cunoștințele academice. În 2013 a pus bazele Clubului Sportiv Yakuza, al cărui președinte este și astăzi. Sub conducerea sa, ACS Yakuza a adunat trofee importante și a fost desemnat în repetate rânduri drept cel mai eficient club din competiții.

În 2021, Csatari Attila a fost desemnat „Antrenor Emerit”, un titlu care recunoaște nu doar performanțele proprii, ci și pe cele ale sportivilor pe care i-a format și inspirat.

La 50 de ani, Attila rămâne un model de perseverență, disciplină și pasiune pentru sport, o dovadă că munca susținută și dedicarea duc la rezultate remarcabile.

La mulți ani, Csatari Attila! Comunitatea sportivă și toți cei care l-au cunoscut îi urează sănătate, împliniri și puterea de a inspira în continuare generații de sportivi.