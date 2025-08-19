MANIFESTARE. Prima ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului” la Poiana Codrului

Duminică, 24 august, publicul este invitat să celebreze folclorul, meșteșugurile și comunitatea într-un eveniment de suflet al Codrului



Poiana Codrului va răsuna de cântec, joc și voie bună duminică, 24 august, de la ora 16:00, când va avea loc prima ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului”. Evenimentul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Crucișor.

Un festival dedicat artei și tradiției locale

Festivalul aduce laolaltă artiști consacrați ai muzicii populare, ansambluri locale și meșteșugari, într-o manifestare ce îmbină folclorul autentic cu valorile comunității. Pe scena din Poiana Codrului vor urca: Sava Negrean Brudașcu, Călin Borșe și Formația „Argus”, Marian Buzilă, Lavinia Pop, Ansamblul Folcloric „Vițe de Iederă”, precum și artiști și ansambluri locale: Ansamblul „Doina Codrului”, Aida Negrea, Cătălin Bocicăi Ciocoi Willy cu formația, Cristina Maria Tăut, Anastasia Istrat.

Premiere speciale și târg de meșteșuguri

După deschiderea oficială, organizatorii au pregătit și un moment emoționant – premierea cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. Totodată, vizitatorii vor putea descoperi și un târg de produse tradiționale și meșteșugărești, completat de o expoziție de sticlă realizată de Fabrica de sticlă din Poiana Codrului – DIAMERA GLASS SRL.

Un eveniment cu rădăcini și perspectivă

Prima ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului” își propune să devină o tradiție pentru comunitatea din Poiana Codrului, un spațiu de întâlnire între generații, între artiști și public, între meșteșug și artă populară. Este un prilej de a celebra identitatea culturală a zonei Codrului și de a oferi vizitatorilor o experiență autentică.