    Mașină izbită într-o locuință din Satu Mare. Intervenție de urgență a pompierilor

    O dimineață cu două accidente rutiere a mobilizat echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, însă cel mai grav incident s-a produs în municipiu, acolo unde un autoturism a părăsit carosabilul și a intrat direct într-o locuință de pe strada Fabricii.

    Incidentul a avut loc în jurul orei 06:44 și a stârnit panică în rândul localnicilor. Potrivit ISU „Someș”, la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere, format din cinci cadre militare. Militarii au acționat imediat pentru sablarea carosabilului și au luat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, în condițiile în care impactul putea genera scurgeri de combustibil și un potențial risc de explozie.

    SURSA FOTO: PRESASM.RO
    Din fericire, în urma coliziunii nu au fost victime în interiorul casei lovite, însă pagubele materiale sunt considerabile. Locuința a fost afectată serios în zona unde autoturismul a pătruns cu forță, iar șoferul a necesitat evaluare medicală la fața locului pentru a se stabili dacă a suferit leziuni.

    Polițiștii sosiți la fața locului au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Oamenii legii verifică dacă șoferul se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe ori dacă incidentul a fost cauzat de viteză excesivă sau de neadaptarea la condițiile de drum.

    Al doilea accident, între Apa și Odoreu

    În aceeași dimineață, în jurul orei 04:00, forțele ISU „Someș” au fost solicitate la un alt accident, produs între localitățile Apa și Odoreu. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, existând suspiciunea că o persoană ar fi fost încarcerată.

    La fața locului au intervenit 11 pompieri cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. Până la sosirea acestora, victima reușise să se autoevacueze, fiind conștientă. Aceasta a refuzat ulterior transportul la spital.

