Mașină izbită într-o locuință din Satu Mare. Intervenție de urgență a pompierilor

O dimineață cu două accidente rutiere a mobilizat echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, însă cel mai grav incident s-a produs în municipiu, acolo unde un autoturism a părăsit carosabilul și a intrat direct într-o locuință de pe strada Fabricii.

Incidentul a avut loc în jurul orei 06:44 și a stârnit panică în rândul localnicilor. Potrivit ISU „Someș”, la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere, format din cinci cadre militare. Militarii au acționat imediat pentru sablarea carosabilului și au luat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, în condițiile în care impactul putea genera scurgeri de combustibil și un potențial risc de explozie.

Din fericire, în urma coliziunii nu au fost victime în interiorul casei lovite, însă pagubele materiale sunt considerabile. Locuința a fost afectată serios în zona unde autoturismul a pătruns cu forță, iar șoferul a necesitat evaluare medicală la fața locului pentru a se stabili dacă a suferit leziuni.

Polițiștii sosiți la fața locului au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Oamenii legii verifică dacă șoferul se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe ori dacă incidentul a fost cauzat de viteză excesivă sau de neadaptarea la condițiile de drum.

Al doilea accident, între Apa și Odoreu

În aceeași dimineață, în jurul orei 04:00, forțele ISU „Someș” au fost solicitate la un alt accident, produs între localitățile Apa și Odoreu. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, existând suspiciunea că o persoană ar fi fost încarcerată.

La fața locului au intervenit 11 pompieri cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. Până la sosirea acestora, victima reușise să se autoevacueze, fiind conștientă. Aceasta a refuzat ulterior transportul la spital.