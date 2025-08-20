Minor, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 19 august a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție
Rurală Beltiug, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și
control a traficului rutier, în localitatea Stâna, au oprit un autoturism, condus de un
minor de 17 ani, din localitatea Beltiug.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că minorul nu posedă permis de
conducere pentru nicio categorie.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea
unui vehicul fără permis de conducere.