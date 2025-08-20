Minor, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 19 august a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție

Rurală Beltiug, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și

control a traficului rutier, în localitatea Stâna, au oprit un autoturism, condus de un

minor de 17 ani, din localitatea Beltiug.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că minorul nu posedă permis de

conducere pentru nicio categorie.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea

unui vehicul fără permis de conducere.